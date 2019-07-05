Балух прекратил голодовку

Тюремные власти России выполнили требование заключенного крымчанина и пустили к нему украинского консула.

Заключенный в российской колонии украинец Владимир Балух после выполнения его требований прекратил голодовку. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщается на сайте общественного объединения Крымская правозащитная группа.

В пятницу Балуха в колонии №4 в российском городе Торжок посетил украинский консул.

Также правозащитники сообщают, что сейчас он находится в помещении камерного типа (ПКТ).

"Активиста туда поместили на шесть месяцев. Формально объяснив это тем, что Балух является "злостным нарушителем" внутреннего порядка. По прибытии в колонию украинца постоянно за вымышленными предлогами отправляли в ШИЗО за "проступки", которые не предусматривают наказание в виде изолятора", - отмечается в сообщении.

Как известно, в конце июня Балух снова объявил голодовку в России. Его единственным требованием было - вызвать консула, вернуть Псалтырь, теплое белье и свитер.

Напомним, в феврале украинца Владимира Балуха этапировали из Крыма на территорию Российской Федерации.

30 апреля 2015 года в доме крымчанина Владимира Балуха был проведен обыск российскими властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов, из которых 19 были пригодны для стрельбы. 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии общего режима.