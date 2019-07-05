Названы самые высокие зарплаты в госсекторе

Самыми высокооплачиваемыми чиновниками оказались детективы НАБУ. Их средняя зарплата, по данным журналистов, превышает 64 тысячи гривен.

Средняя зарплата в госсекторе составляет 13 тысяч 350 грн, при этом наименьшая средняя зарплата у соцработников, а самая высокая - у судей, менеджеров Нацбанка и Пенсионного фонда и детективов НАБУ. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает издание Тексти.org.ua

Так, самая маленькая средняя зарплата у социальных работников: 5067 грн в месяц. Самая высокая - у судей (37,9 - 41,8 тыс. грн), менеджеров и управляющих из Нацбанка и Пенсионного фонда (43,6 тыс. грн), детективов НАБУ (64,1 тыс. грн).

Отмечается, что журналисты проанализировали более миллиона ежегодных деклараций работников госучреждений за 2018 год, обнародованных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В целом данные деклараций за 2018 год свидетельствуют о том, что средняя зарплата во многих профессиях в госсекторе не ниже, чем средняя зарплата по стране, которая в прошлом году составила свыше восьми тысяч гривен. Средняя зарплата в проанализированных нами декларациях выше - 13 тысяч 350 гривен", - говорится в публикации.

Поясняется, что такая разница связана с тем, что большая часть декларантов - это люди на руководящих должностях (начальники, руководители, главные бухгалтеры, директора и тому подобное).

Ранее в АП озвучили размер первой зарплаты Зеленского .

Как сообщалось, в мае средняя зарплата в Украине сократилась на 30 гривен и составила составила 10 239 гривен.

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