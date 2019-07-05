Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардепа Добкина не пустили в Россию

Комментариев: 1
Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородской области, которая граничит с Харьковской.
У Добкина взяли отпечатки пальцев и не пустили в Россию
У Добкина взяли отпечатки пальцев и не пустили в Россию
facebook.com/MMDobkin

В пятницу, 5 июля, российские пограничники не пустили нардепа из Оппозиционного блока Михаила Добкина в РФ. Об этом сам Добкин написал на своей странице в Facebook.

"Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвемся", - написал Добкин и прикрепил пост, в котором содержалась информация о том, что его не пустили в РФ.

5 июля Михаил Добкин хотел на мотоцикле "впервые проехать по дорогам РФ". На въезде в Белгородскую область нардепа развернули, сфотографировав его в профиль и анфас и взяв отпечатки пальцев. 

"Доехал до территории РФ. Отобрали отпечатки пальцев, сфотографировали в анфас и профиль, выдали справку и сказали: „Извините, это не мы, но Вам к нам нельзя!“ И на этом все планы закончились. Бывает," - написал нардеп. 

Отвечая на комментарии пользователей относительно причин такого решения, депутат связал это с голосованием за исключение Юрия Бойко из фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде.  "Причина - мое голосование за исключение из фракции Бойко", - добавил он.

Бьют по своим? Украина и РФ обмениваются санкциями

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, граница, мотоцикл, Михаил Добкин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
КульныйПэрэць    05.07.2019, 23:50
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Как жеж так!Ведь нам РошенСМИ круглосуточно кукарекали что Добкин и Ко-агенты Путина с самого рождения! :-)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь