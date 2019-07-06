Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ удалила сообщение о разоблачении вице-премьер-министра

Комментариев: 1
На сайте Службы безопасности была удалена новость о том, что один из вице-премьер-министров организовал хищения в особо крупных размерах.
СБУ
СБУ
Korrespondent.net

Служба безопасности Украины вечером в пятницу, 5 июля, сначала опубликовала на своем сайте информацию о разоблачении одного из топ-чиновников Кабмина, якобы причастного к хищению бюджетных денег, а потом без объяснений удалила новость.

Так, вечером в пятницу на сайте СБУ появилась информация о том, что сотрудники спецслужбы якобы задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины. Отмечалось, что речь идет о присвоении денег в особо крупных размерах.

Однако, в тот же вечер новость с сайта СБУ была удалена без каких-либо объяснений или опровержений. Впрочем, многие СМИ уже опубликовали эту информацию спецслужбы, а также сохранился скриншот сообщения.

 

 

Ранее сообщалось, что между главой СБУ Бакановым и окружением главы Офиса президента Богдана разгорается конфликт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, Кабмин Украины, вице-премьер-министр, хищение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    06.07.2019, 01:02
Оценка:  0
Boxerogos
Значит,пусть и с опозданием,ео всё-таки в Кабмине проплатили"добровольный взнос".
P.S.Ничего не изменилось.Эту страну уже ничто не спасёт от гибели.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь