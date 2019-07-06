СБУ удалила сообщение о разоблачении вице-премьер-министра

На сайте Службы безопасности была удалена новость о том, что один из вице-премьер-министров организовал хищения в особо крупных размерах.

Служба безопасности Украины вечером в пятницу, 5 июля, сначала опубликовала на своем сайте информацию о разоблачении одного из топ-чиновников Кабмина, якобы причастного к хищению бюджетных денег, а потом без объяснений удалила новость.

Так, вечером в пятницу на сайте СБУ появилась информация о том, что сотрудники спецслужбы якобы задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины. Отмечалось, что речь идет о присвоении денег в особо крупных размерах.

Однако, в тот же вечер новость с сайта СБУ была удалена без каких-либо объяснений или опровержений. Впрочем, многие СМИ уже опубликовали эту информацию спецслужбы, а также сохранился скриншот сообщения.

Ранее сообщалось, что между главой СБУ Бакановым и окружением главы Офиса президента Богдана разгорается конфликт.

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