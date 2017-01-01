ЦИК сняла Кузьмина с выборов в Раду

Комиссия отменила регистрацию кандидатом в депутаты бывшего первого замгенпрокурора из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании отменила регистрацию кандидатом в депутаты адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"В пятницу, 5 июля, состоялось очередное заседание ЦИК, на котором комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером", - сообщает гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Генпрокуратура обратилась к Центризбиркому по поводу отмены регистрации кандидатом в депутаты экс-замглавы ГПУ Рената Кузьмина.

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