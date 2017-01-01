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Зеленский подписал закон по профессиональному образованию

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С 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут оказывать профессиональное предвысшее образование.
Зеленский подписал закон про профессиональное предвысшее образование
Зеленский подписал закон про профессиональное предвысшее образование
Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О профессиональном предвысшем образовании". Об этом сообщает Министерство образования и науки в Facebook.

Как сообщается, уже с 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут оказывать профессиональное предвысшее образование: они будут готовить профессиональных младших бакалавров и больше не будут набирать абитуриентов на "младшего специалиста".

Кроме того, образование для взрослых станет более гибким - человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни, учебные заведения получат новую систему государственного финансирования, а студенты смогут свободно выбирать форму обучения, в частности, будет больше возможностей для дуальной образования.

Ранее стало известно, что в Украине хотят изменить среднее образование с помощью нового закона.

Также сообщалось, что в Министерстве образования и науки утвердили стандарты высшего образования.

Школьный учитель не может быть репетитором

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Теги: образование, закон, обучение, абитуриенты, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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