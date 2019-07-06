Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Волыни покончил с жизнью ветеран АТО

Комментариев: 2
Совершившему смаоубийство бывшему участнику боевых действий на Донбассе было 25 лет, он служил в рядах 51 ОМБр.
На Волыни покончил с жизнью ветеран АТО

В селе Крупа Луцкого района 5 июля покончил с жизнью 25-летний участник АТО Вадим Гримайло. Об этом сообщила психолог Елена Зверева в Facebook.

"Страшная весть! Воин АТО покончил с жизнью, 25 лет, умел выживать и не научился с этим жить. Прости, что не спасли", - написала психолог.

"Ужасно, мы его несколько раз забирали ГШР, на этот раз не набрал", - отмечает она.

Как сообщил в комментарии адвокат Василий Нагорный, погибшего зовут Вадим Гримайло, 5 лет назад он нес службу в рядах 51 ОМБр.

Ранее сообщалось, что в Киевской области вор проник в магазин и пытался покончить с собой.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: самоубийство, ветераны, волынь, участник боевых действий, участник АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Котофунтик    06.07.2019, 08:31
Оценка:  0
Котофунтик
Печалька...Но что же там творится,если люди не могут с этим жить?...
Boxerogos    06.07.2019, 08:28
Оценка:  -1
Boxerogos
Прекрасная новость!Остальному наёмному биомусору немедленно последовать его примеру!Спасибо Господи что очищаешь землю нашу от смрадных биоотходов.Аминь.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь