На Волыни покончил с жизнью ветеран АТО

Совершившему смаоубийство бывшему участнику боевых действий на Донбассе было 25 лет, он служил в рядах 51 ОМБр.

В селе Крупа Луцкого района 5 июля покончил с жизнью 25-летний участник АТО Вадим Гримайло. Об этом сообщила психолог Елена Зверева в Facebook.

"Страшная весть! Воин АТО покончил с жизнью, 25 лет, умел выживать и не научился с этим жить. Прости, что не спасли", - написала психолог.

"Ужасно, мы его несколько раз забирали ГШР, на этот раз не набрал", - отмечает она.

Как сообщил в комментарии адвокат Василий Нагорный, погибшего зовут Вадим Гримайло, 5 лет назад он нес службу в рядах 51 ОМБр.

Ранее сообщалось, что в Киевской области вор проник в магазин и пытался покончить с собой.

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