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Вятрович обратился в ГПУ из-за переименования проспекта в Харькове

Комментариев: 6
Харьковскому городскому голове Кернесу может грозить до пяти лет тюрьмы, говорит глава Института Нацпамяти.
Вятрович обратился в ГПУ из-за переименования проспекта в Харькове

Украинский институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру из-за голосования горсовета Харькова за возвращение проспекту города имени советского маршала Жукова. Об этом сообщил глава института Владимир Вятрович, передает 5 канал.

"Здесь уже персональная ответственность городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Институт нацпамяти подал иск в прокуратуру с обращением, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности, уголовной", - сказал он.

По словам Вятровича, "если прокуратура сработает, как должна работать", Кернесу может грозить до пяти лет.

Напомним, что 19 июня харьковский горсовет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Местная полиция открыла уголовное дело из-за этого решения.

 

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Теги: Харьков, горсовет, ГПУ, переименование, Владимир Вятрович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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СветБобра    06.07.2019, 09:04
Оценка:  +1
СветБобра
Чому в украінському місті проспек повинен носити ім'я россійського нациста, вбивці та мародера ?
bertal    06.07.2019, 08:50
Оценка:  -1
bertal
Сплошные идиоты у власти, если взять его за опу окажется , что у него справка как и у Парубия. Страной руководили и продолжают руководить больные люди, страна чудес
СветБобра    06.07.2019, 09:05
Оценка:  +1
СветБобра
Хворі істоти руководять вашою россією. Не суйте своі вонючі лапті до сусідів, займітся краще своєю краіною.
Мыкола    06.07.2019, 08:46
Оценка:  0
Мыкола
Нет, такие гниды могут быть только среди галицаев ! Потому Хряк и забрал его в свою команду, а гнида старается оправдать доверие хряка: все прыгает, прыгает..
толян04    06.07.2019, 08:42
Оценка:  -1
толян04
пристрелите кто нибудь это у е б и ще смердовича!
Котофунтик    06.07.2019, 08:39
Оценка:  -1
Котофунтик
ВЕтрович,может тебе немного подлечиться?
СветБобра    06.07.2019, 09:07
Оценка:  0
СветБобра
І вам на вашій вмираючій рязані не хворати.
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