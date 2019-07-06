Вятрович обратился в ГПУ из-за переименования проспекта в Харькове

Харьковскому городскому голове Кернесу может грозить до пяти лет тюрьмы, говорит глава Института Нацпамяти.

Украинский институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру из-за голосования горсовета Харькова за возвращение проспекту города имени советского маршала Жукова. Об этом сообщил глава института Владимир Вятрович, передает 5 канал.

"Здесь уже персональная ответственность городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Институт нацпамяти подал иск в прокуратуру с обращением, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности, уголовной", - сказал он.

По словам Вятровича, "если прокуратура сработает, как должна работать", Кернесу может грозить до пяти лет.

Напомним, что 19 июня харьковский горсовет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Местная полиция открыла уголовное дело из-за этого решения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet