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Сутки на фронте: 28 обстрелов, шесть раненых

Комментариев: 2
Сепаратисты 12 раз применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.
В ОСС экскалация
В ОСС экскалация
mil.gov.ua

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 28 обстрелов, пострадали шесть военных. Об єтом сообщается в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил.

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Так, 12 раз незаконные вооруженные формирования применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Николаевка, Широкино, Марьинка, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Новогнатовка, Повлопиль Авдеевка; Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Майское, Светлодарск.

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре - боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям, - отметили в ООС .

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С начала текущих суток противник два раза обстрелял украинские позиции у Широкино и Хутора Вильный.

Напомним, Зеленский отреагировал на последние потери в ООС. Президент принес соболезнование семья погибших. 

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Прекращение огня на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Комментариев (2)
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BROKER666    06.07.2019, 09:06
Оценка:  -3
BROKER666
минские соглашения? - неа, не слышал...
Туземун    06.07.2019, 09:37
Оценка:  +1
Туземун
Война обьявлена? Неа, не слышал? С кем воюют эти бойцы? Как же вас, селюков, легко зомбовать. Всему верите, недоумки...
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