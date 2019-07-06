Сутки на Донбассе: 28 обстрелов, шесть раненых

Сепаратисты 12 раз применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 28 обстрелов, пострадали шесть военных. Об єтом сообщается в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в субботу, 6 июля.

Так, 12 раз незаконные вооруженные формирования применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Николаевка, Широкино, Марьинка, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Новогнатовка, Повлопиль Авдеевка; Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Майское, Светлодарск.

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре - боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - отметили в ООС .

С начала текущих суток противник два раза обстрелял украинские позиции у Широкино и Хутора Вильный.

Ранее командующий ООС Александр Сырский заявил, что на данный момент на Донбассе идет позиционная война, концентрация войск исключает возможность изменения обстановки в пользу одной из сторон.

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