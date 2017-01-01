Итоги 5 июля: Выборы под угрозой и Зеленский на Донбассе

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент приехал с рабочей поездкой на Донбасса; парламентские выборы оказались под угрозой срыва: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

ЦИК заявила о вероятности срыва выборов

Центральную избирательную комиссию обязали провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Верховную раду.

“Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты упомянутого решения, но я вам сообщаю, что если это акция, которая направлена на срыв выборов, все официальные действия будут заранее вам озвучены ... ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать право граждан провести выборы“, - отметила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Путин выдвинул новое условие по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украиной. Но для этого, по его словам, необходимо “отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона“.

Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям, - заявил Путин.

Зеленский назвал главные задачи на Донбассе

По его словам, самый больной вопрос - это восстановление дорог. “Наши первоочередные задачи на Донбассе - это нормальное водоснабжение, качество питьевой воды, восстановление Краматорского аэропорта, погашение долгов шахтерам, больницы и самое больное - дороги“, - написал глава государства.

У Порошенко написали петицию в ПАСЕ с требованием изгнать РФ

Партия “Европейская Солидарность“ выложила петицию к ПАСЕ с призывом к европейской институции отменить решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ.

“Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской Ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для Российской Федерации. Наши требования четкие и справедливые“, - подчеркнули в “ЕС“.

В частности, партия требует лишить Россию права голоса в ПАСЕ и усилить санкции за невыполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению военнопленных моряков и кораблей.

В Украине появится новый профессиональный праздник

Кабинет министров Украины предлагает президенту установить 22 апреля Днем сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

В частности, предполагается установление профессионального праздника Дня сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на 22 апреля. Отмечается, что необходимость в таком дне связана со значительной ролью Уголовно-исполнительной службы в обеспечении реализации государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний.