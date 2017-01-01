Синоптики рассказали, где ждать гроз и шквалов

Всего нескольким регионам сегодня прогнозируют грозы и шквалы.

6 июля практически по всей территории Украины будет солнечно и тепло. Всего нескольким регионам сегодня обещают грозы и шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня без осадков, тепло и солнечно. Воздух прогреется от +21 до +25 градусов по Цельсию.

Немного иная ситуация на востоке страны. В регионе ожидаются грозы и шквалы на протяжении дня. На термометре +21…+24 градуса.

Южным регионам 6 июля обещают частично солнечный день. В Херсоне и Крыму ожидаются грозы обильные дожди. Температура воздуха +25…+28 градусов.

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На севере Украины сегодня ожидается солнечный день без существенных осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется до максимальной отметки +24 градуса.

В Центральной Украине сегодня солнечно и тепло. Осадков синоптики не прогнозируют. На термометре +21…+26 градусов по Цельсию.

В столице 6 июля без осадков, тепло и солнечно с переменчивой облачностью. Воздух прогреется от +21 до +23 градусов.

Напомним, по нескольким областям пронесся ураган: повалены деревья, оборваны провода. К счастью, никто из людей не пострадал.