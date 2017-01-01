Волкер рассказал о важности стречи Трампа с Зеленским

Спецпредставитель США считает, что Украина должна сыграть роль лидера в нормандской процессе.

В ближайшем будущем должна состоятся встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом в интервью Голосу Америки заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы ждем его визит. Дата еще не назначена. Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - отметил Волкер.

По его словам, США хотят дать Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в вопросе "реальных реформ в Украине".

"Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследства прошлого", - подчеркнул Волкер.

Он считает, что разведение сил в Станице Луганской - "это "очень позитивный шаг, который привлекает внимание к бездействию России".

"Украина должна сыграть роль лидера в нормандской процессе, одновременно США будут продолжать поддерживать ее действия", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Зеленского в США, но дата встречи пока не определена.

Тем временем, украинский президент на этой неделе посетил Канаду.

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