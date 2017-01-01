Матиос: Порошенко пригласят на допрос по делу Иловайска

Военный прокурор сделал заявление касательно Порошенко.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос пообещал, что пятого президента Порошенко вызовут на допрос касательно Иловайского котла. Об этом он сообщил в ходе интервью Цензор.НЕТ.

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Матиос отметил, что прокуратура уже обращалась в АП с просьбой согласовать время допроса, но тогда договориться не вышло. На предложение журналиста вызвать на допрос Порошенко сейчас, когда он уже не является президентом, Матиос ответил:

Я учту Ваше пожелание. Я поставлю в известность Генерального прокурора (или он увидит интервью) и мы сделаем то, что Вы предлагаете.

Военный прокурор отметил, что все приказы касательно Иловайска делал начальник Генштаба, которого допросили уже несколько раз. Маловероятно, что допрос Порошенко прояснит ситуацию.

Непосредственная отдача приказов, непосредственные переговоры с российской стороной, когда обострилась ситуация проводил начальник Генерального штаба, который допрошен дважды по этому поводу. Заставить его говорить другие вещи, чем он хочет сказать - нет такого в законе. Соответственно, планирование стратегическое и последствия этого всего - это две разные вещи. Допросить как господин Горбатюк через 10 лет объявил подозрение по Ющенко за то, чего не было. Ну это просто хайп. Я не человек хайпа. Можно по-всякому относиться к Петру Алексеевичу Порошенко, но пребывая на должности президента (фамилия может быть разной) - Верховного главнокомандующего он может утвердить или согласиться со стратегическим планом боевых операций, которые подает главнокомандующий, он же начальник генерального штаба. Непосредственно ответственность за планирование боевых операций на тот момент нес руководитель АТО, коим был генерал Муженко. И все, что происходило в разрезе планирования, проведения, привлечения сил и средств и применение войск - это непосредственно начальник АТО. Он допрошен, - отметил Матиос.

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Напомним, Матиос раздал силовикам поучения в связи с видео об "оккупации Буковины". Открыто уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность.