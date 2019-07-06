“Не вижу ничего плохого”: Кличко поддержал легалайз марихуаны и проституции
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что не является противником легализации легких наркотиков и проституции в Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью для Радио НВ.
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Кличко отметил, что легализация стране не навредит, а наоборот может наполнять на законных основаниях государственный бюджет. Со стороны государства нужно наладить контроль над этими процессами.
Я, например, не вижу в этом ничего плохого - ни в том, ни в другом, - если эти процессы будут контролировать, - отметил Кличко.
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Киевский мэр также отметил, что в случае легализации легких наркотиков и проституции, эти две сферы должны быть выведены из тени.
Напомним, легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше 50% украинцев. Больше половины украинцев частично или полностью поддерживают легализацию медицинской марихуаны для пациентов, нуждающихся в обезболивании.
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