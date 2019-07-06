Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Не вижу ничего плохого”: Кличко поддержал легалайз марихуаны и проституции

Комментариев: 12
Мэр Киева считает, что ничего в этом плохого нет, если эти процессы контролировать.
Кличко поддержал легалайз марихуаны и проституции
Кличко поддержал легалайз марихуаны и проституции
facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что не является противником легализации легких наркотиков и проституции в Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью для Радио НВ.

Читай также: Возле ВР требуют легализацию марихуаны

Кличко отметил, что легализация стране не навредит, а наоборот может наполнять на законных основаниях государственный бюджет. Со стороны государства нужно наладить контроль над этими процессами.

Я, например, не вижу в этом ничего плохого - ни в том, ни в другом, - если эти процессы будут контролировать, - отметил Кличко.

Читай также: Более 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе - Супрун

Киевский мэр также отметил, что в случае легализации легких наркотиков и проституции, эти две сферы должны быть выведены из тени. 

Напомним, легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше 50% украинцев. Больше половины украинцев частично или полностью поддерживают легализацию медицинской марихуаны для пациентов, нуждающихся в обезболивании.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: марихуана, проституция, Кличко, легалайз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
Мухоморище    06.07.2019, 12:15
Оценка:  0
Мухоморище
Блть,сделай дороги в Киеве.Нормальному человеку ездить страшно,когда пыханёшь,повеселее становится.
fimatut    06.07.2019, 12:00
Оценка:  0
fimatut
В данном случае интилект так и прет.... Когда ты уже успокоишься .....
VSHIVANKA    06.07.2019, 11:59
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НУ А ЧЕ?
ПИДО.РЫ В ЗАКОНЕ, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ШЛЮХ И НАРОДОВ ОФОРМИТЬ....)))
SEMPENTY    06.07.2019, 11:58
Оценка:  0
SEMPENTY
Витале мало откатов от застройщиков и Киевпастранса? Решил подмять под себя и проституцию?
Asmo    06.07.2019, 11:32
Оценка:  +3
Asmo
Вот так прям взять и отобрать у полиции кусок хлеба? )
ВосставшийИзБана    06.07.2019, 11:36
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Передел сфер влияния никто не отменял. И легально это или нет в нашей стране значения не имеет.
Мыкола    06.07.2019, 11:23
Оценка:  -2
Мыкола
Кличко крышевать проституцию и наркоту не привыкать.Еще при Рыбке этим занимался наверное !
L@G    06.07.2019, 11:21
Оценка:  +2
L@G
Я тоже ЗА!
Vasya_iz_Ivanovo    06.07.2019, 11:17
Оценка:  -5
Vasya_iz_Ivanovo
А свидомые порой спрашивают чего вы сюда лезете, Весело тут у вас!
ВосставшийИзБана    06.07.2019, 11:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А у вас? Это у вас парочка выпала из окна 9 этажа, занимаясь сексом. Это у вас во время любовных утех прокурор задуил 22 летнего помощника прокурора. Причем среди этих двоих женщины не было. Это у вас 14 старших офицера задохнулись во время пожара. Иди к себе веселись!
Vasya_iz_Ivanovo    06.07.2019, 12:18
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Неа, у вас веселей.
MNI1957    06.07.2019, 11:04
Оценка:  -3
MNI1957
башка,отбитая
ВосставшийИзБана    06.07.2019, 11:04
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Ну да. Для Виталика это все - доход.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь