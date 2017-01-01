Под Днепром изнасиловали и убили 14-летнюю девочку

Девушка-подросток пропала в конце июня. Место убийства показал сам задержанный насильник.

В Днепропетровской области нашли тело 14-летней девушки, которая пропала неделю назад. По подозрению в изнасиловании и убийстве задержан ранее судимый мужчина. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше: родители не сообщали, потому что были очень заняты распитием алкогольных напитков, - написал он.

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По словам Аброськина, мужчину 1995 года рождения задержали накануне.

Задержанный указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 года рождения. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий был обнаружен труп ребенка.

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На данный момент полиция проводит оперативные действия на месте преступления. Насильник уже арестован. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве жестоко избили и изнасиловали девушку. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.