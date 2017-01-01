“Поддерживает во всем”: Вакарчук признался, почему не показывает жену

Лидер “Голоса” признался, что оберегает семью от посторонних глаз.

Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук сознался, что не показывает журналистам свою жену Лялю Фонареву потому, что всегда оберегал свою личную жизнь от посторонних глаз. Об этом он сообщил в ходе интервью Радио Свобода.

Читай также: Закон о “дематюкации”: Вакарчук рассказал, матерится ли он

Вакарчук также сообщил, что не собирается в дальнейшем показываю общественности свою семью и также не уважает людей, которые делают дешевый пиар на своей семье.

Читай также: Вакарчук подсчитал, что Тимошенко пропустила 75% голосований в Раде

Музыкант и политик признался, что семейные ценности для него - это то, в чем он живет. Также он подчеркнул, что его жена всегда во всем поддерживает мужа. Вакарчук заявил, что на публике они будут также появляться вместе, но только в том случае, где это будет уместно. И отметил, что он не из тех, кто использует семью для создания положительного имиджа или пиара.

Напомним, Вакарчук четко ответил, уйдет ли со сцены, если попадет в Раду. Лидер “Голоса” сделал заявление касательно сценической карьеры.