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Зеленский представил нового главу Львовской ОГА

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Президент начал рабочую поездку на западную Украину. Первым посетил Львов, Ужгород - на очереди.
Новый глава Львовской ОГА Маркиян Мальский
Новый глава Львовской ОГА Маркиян Мальский
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в ходе визита во Львовскую область в субботу, 6 июля, представил нового председателя облгосадминистрации Маркияна Мальского, сообщает УНН.

Президент выразил сожаление по поводу того, что конкурс на председателя ОГА состоялся только в одной области - Львовской.

Сам Мальский заявил, что надеется на поддержку общественности, волонтеров, ученых, депутатов всех уровней.

"Львовская область будет поддерживать те государственно-созидательные процессы, которые продолжаются, мы будем поддерживать внешнеполитический вектор Украины", - добавил он.

При этом Зеленский отметил, что наиболее актуальной проблемой области является мусорный вопрос.

В свою очередь, исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов представил нового руководителя службы в регионе - Александра Бондарука.

Как сообщалось, сегодня Зеленский также посетит Закарпатье, где представит нового губернатора.

Как известно, накануне в ходе визита на Донбасс Зеленский представил нового главу Донецкой ОГА.
 

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Теги: Львовская область, СБУ, Губернатор, ОГА, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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