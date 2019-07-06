Коломойский рассказал о конфликте с Порошенко из-за шутки “Квартала”

В результате конфликта Порошенко снял соратника Коломойского с должности.

Игорь Коломойский рассказал, что из-за шутки “Квартала” Петр Порошенко снял с должности главы Одесской ОГА его соратника Игоря Палицу. Об этом олигарх сознался в ходе интервью НВ.

Я считаю, что такой цензуры, как при Порошенко, никогда не было - ни при Левочкине, ни при Януковиче. Я помню, я со взлетной полосы чуть не слетел, - заявил олигарх.

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Коломойский рассказал, что “Квартал” неудачно пошутил о киевском торте. После этого пятый президент отправил в отставку экс-главу Одесской ОГА Игоря Палицу.

Летел из Женевы в Галисию, в Сантьяго-де-Компостело. У нас был тур по Галисии, прикольный. Я летел в самолете, у меня уже семья там была, звонок - говорит Борис Ложкин (на тот момент - глава Администрации президента, - ред.): “Ой, там Квартал выходит“. Это суббота была, кстати. Должен был Квартал выйти, там, где (шутка, - ред.) про киевский торт знаменитый. Я говорю: “И что, что выходит?“. Он говорит: “Надо это убрать“. Я говорю: “Что значит “убрать“? Ты ничего не перепутал, куда ты звонишь?“. Я его послал просто, и все. А через неделю (соратника Коломойского, - ред.) Игоря Палицу сняли (с должности главы Одесской ОГА, - ред.). Когда Порошенко представил Саакашвили, он ему (Палице, - ред.) говорит: “Нужно было вам эту фигню в Квартале поставить?”. Такое было просто немыслимо при Януковиче, - рассказал Коломойский.

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Напомним, Коломойский оценил свои активы в миллиарды долларов. Бизнесмен заявил о многомиллиардной состоянии, в связи с чем у него якобы не было надобность брать кредиты в ПриватБанке.