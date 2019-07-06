“Зеленский - новая надежда”: МИД Венгрии озвучило ожидания от украинского лидера
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что его страна ожидает от нового украинского президента Владимира Зеленского. Об этом дипломат сообщил в ходе интервью Радио Свобода.
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Сийярто отметил, что Венгрия в первую очередь ожидает отмену “языкового” и “образовательного” законов, которые, по мнению дипломата, ущемляют права этнических венгров на Закарпатье.
Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводит антивенгерскую политику. Я не знаю, было ли это специально, или по иным причинам произошло... Но без сомнений - итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии. И я здесь не только об "образовательном" законе говорю, но и о "языковом" законе, который был принят Верховной Радой. А еще - о постоянном преследовании спецслужбами венгров в Закарпатье, - заявил глава МИД Венгрии.
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Петер Сийярто также заявил, что его страна связывает с Зеленским много надежд, поскольку тот уже сделал несколько обнадежливых заявлений касательно взаимоотношений с Венгрией.
И мы действительно надеемся, что вслед за этими его словами будут и действия, - добавил Сийярто.
Напомним, на границе Украины с Венгрией образовалась очередь. Суд лишил трех обвиняемых права на досрочное освобождение. Четвертый должен провести за решеткой по меньшей мере 30 лет.
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Это венгрия ведет антиукраинскую, антисловацкую, антихорватскую и антирумынскую политику. И ее надежда - сибирь, прародина венгров, а не Европа, в которой они гнобят коренные народы