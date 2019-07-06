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“Зеленский - новая надежда”: МИД Венгрии озвучило ожидания от украинского лидера

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Петер Сийярто заявил, что Порошенко вел антивенгерскую политику.
Петер Сийярто назвал Зеленского "новой надеждой"
Петер Сийярто назвал Зеленского "новой надеждой"
EPA/UPG

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что его страна ожидает от нового украинского президента Владимира Зеленского. Об этом дипломат сообщил в ходе интервью Радио Свобода.

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Сийярто отметил, что Венгрия в первую очередь ожидает отмену “языкового” и “образовательного” законов, которые, по мнению дипломата, ущемляют права этнических венгров на Закарпатье.

Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводит антивенгерскую политику. Я не знаю, было ли это специально, или по иным причинам произошло... Но без сомнений - итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии. И я здесь не только об "образовательном" законе говорю, но и о "языковом" законе, который был принят Верховной Радой. А еще - о постоянном преследовании спецслужбами венгров в Закарпатье, - заявил глава МИД Венгрии.

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Петер Сийярто также заявил, что его страна связывает с Зеленским много надежд, поскольку тот уже сделал несколько обнадежливых заявлений касательно взаимоотношений с Венгрией.

И мы действительно надеемся, что вслед за этими его словами будут и действия, - добавил Сийярто.

Напомним, на границе Украины с Венгрией образовалась очередь. Суд лишил трех обвиняемых права на досрочное освобождение. Четвертый должен провести за решеткой по меньшей мере 30 лет. 

 

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Теги: Петер Сийярто, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
Paul_Knox    06.07.2019, 13:48
Оценка:  0
Paul_Knox
Порошенко вел антивенгерскую политику
Это венгрия ведет антиукраинскую, антисловацкую, антихорватскую и антирумынскую политику. И ее надежда - сибирь, прародина венгров, а не Европа, в которой они гнобят коренные народы
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