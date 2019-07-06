“Зеленский - новая надежда”: МИД Венгрии озвучило ожидания от украинского лидера

Петер Сийярто заявил, что Порошенко вел антивенгерскую политику.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что его страна ожидает от нового украинского президента Владимира Зеленского. Об этом дипломат сообщил в ходе интервью Радио Свобода.

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Сийярто отметил, что Венгрия в первую очередь ожидает отмену “языкового” и “образовательного” законов, которые, по мнению дипломата, ущемляют права этнических венгров на Закарпатье.

Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводит антивенгерскую политику. Я не знаю, было ли это специально, или по иным причинам произошло... Но без сомнений - итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии. И я здесь не только об "образовательном" законе говорю, но и о "языковом" законе, который был принят Верховной Радой. А еще - о постоянном преследовании спецслужбами венгров в Закарпатье, - заявил глава МИД Венгрии.

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Петер Сийярто также заявил, что его страна связывает с Зеленским много надежд, поскольку тот уже сделал несколько обнадежливых заявлений касательно взаимоотношений с Венгрией.

И мы действительно надеемся, что вслед за этими его словами будут и действия, - добавил Сийярто.

Напомним, на границе Украины с Венгрией образовалась очередь. Суд лишил трех обвиняемых права на досрочное освобождение. Четвертый должен провести за решеткой по меньшей мере 30 лет.