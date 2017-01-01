Стало известно, кто возглавит Ивано-Франковскую область

Президент намерен назначить главой Ивано-Франковской ога одного из кандидатов на аналогичный пост во Львовской области.

Во время визита во Львов в субботу, 6 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской ОГА Дениса Шмыгаля губернатором Ивано-Франковской области, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский.

В ходе визита во Львов он представил нового главу Львовской ОГА, которым стал Маркиян Мальский.

Сегодня также ожидается представление губернатора Закарпатской области.

А накануне в ходе визита на Донбасс Зеленский представил нового главу Донецкой ОГА.

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