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В Венгрии озвучили ожидания от Зеленского

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Министр иностранных дел Венгрии ожидает, что новый президент Украины примет "правильные" решения по "языковому" и "образовательному" законам.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Будапешт ожидает от президента Украины Владимира Зеленского решений по "языковому" и "образовательному" законам. Об этом заявил в интервью Радио Свобода глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводит антивенгерскую политику. Я не знаю, было ли это специально, или по иным причинам произошло... Но без сомнений - итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии. И я здесь не только об "образовательном" законе говорю, но и о "языковом" законе, который был принят Верховной Радой. А еще - о постоянном преследовании спецслужбами венгров в Закарпатье", - сказал Сийярто.

По его словам, с Зеленским Венгрия связывает новые надежды, "поскольку он сделал достаточно обнадеживающие заявления по этому поводу".

"И мы действительно надеемся, что вслед за этими его словами будут и действия", - отметил он.

Как сообщалось, 4 июля МИД вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений Сийярто, который в Канаде заявил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко проводил "антивенгерскую" политику. Законы об образовании и языке, принятые во время его каденции, нарушают права венгерской общины, сказал он.

 

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Теги: Украина, Языковой вопрос, Венгрия, закон о языках, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
MNI1957    06.07.2019, 14:17
Оценка:  +1
MNI1957
мадьяры!угомонитесь,фашики
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