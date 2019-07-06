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Зарплата секретаря СНБО Данилюка: известна сумма

Комментариев: 1
Оклад чиновника небольшой, но он получил солидные надбавки.
Александр Данилюк
Александр Данилюк
facebook.com/rnbou

За июнь 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк получил зарплату в сумме 92 320 гривен. Об этом передает 24 канал, ссылаясь на ответ ведомства.

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При этом известно, что должностной оклад Данилюка составляет всего 18 тысяч гривен. Остальная сумма - это надбавки и премии. 

При этом, в ведомстве не ответили четко, за что именно Данилюк получил 75 320 гривен надбавок.

Ответ на запрос
Ответ на запрос
скриншот

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К сравнению, в июне Данилюк получил зарплату, которая равна 22 минимальным зарплатам украинцев, а также равна 9 средним зарплатам граждан в Украине. Сегодня сумма минимальной зарплаты в Украине равна 4173 гривнам. 

Напомним, украинцам назвали сумму зарплаты Зеленского. Сумма оклада президента небольшая. 

 

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Теги: зарплата, секретарь СНБО, Данилюк, сумма
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Комментариев (1)
colavova    06.07.2019, 16:20
Оценка:  0
colavova
надбавки-то зарплата, а зарплата-премия
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