Зарплата секретаря СНБО Данилюка: известна сумма

Оклад чиновника небольшой, но он получил солидные надбавки.

За июнь 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк получил зарплату в сумме 92 320 гривен. Об этом передает 24 канал, ссылаясь на ответ ведомства.

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При этом известно, что должностной оклад Данилюка составляет всего 18 тысяч гривен. Остальная сумма - это надбавки и премии.

При этом, в ведомстве не ответили четко, за что именно Данилюк получил 75 320 гривен надбавок.

Ответ на запрос скриншот

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К сравнению, в июне Данилюк получил зарплату, которая равна 22 минимальным зарплатам украинцев, а также равна 9 средним зарплатам граждан в Украине. Сегодня сумма минимальной зарплаты в Украине равна 4173 гривнам.

Напомним, украинцам назвали сумму зарплаты Зеленского. Сумма оклада президента небольшая.