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Зеленский назвал одну из тем встречи с Трампом

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Украинский президент намерен обсудить с американским коллегой вопрос российского газопровода Северный поток-2.
Зеленский во Львовской области
Зеленский во Львовской области
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос строительства газопровода Северный поток-2 с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в субботу, 6 июля, во время встречи во время визита во Львовскую область, сообщает Укринформ.
 
 
"Вопрос строительства Северного потока-2 решен уже давно, очень давно. И не надо спекулировать этой темой так, как спекулируют вопросом возвращения России в ПАСЕ, что это при нас случилось. Нас никто не спрашивает. Я думаю, что ни госпожа Меркель, ни господин Макрон не будут влиять на продолжение строительства Северного потока. Ибо на них влияет локальный бизнес, и они с этим ничего сделать не могут. Поэтому единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - сказал Зеленский.
 
При этом он не уточнил, когда именно может произойти его встреча с Трампом.
 
Президент также сообщил, что будет обсуждать вопрос строительства Северного потока-2 в сентябре во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
 
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт волкер заявил, что в Вашингтоне ждут приезд Зеленского в ближайшем будущем, но сроков не назвал.
 
Как известно, украинский президент на этой неделе посетил Канаду.
 

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Теги: Украина, США, Северный поток, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    06.07.2019, 15:07
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НЕ ДЕЛАЙТЕ МНЕ СМЕШНО.....)))))
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