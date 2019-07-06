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Зеленский показал фото с прогулки Львовом

Комментариев: 1
Президент фотографировался с местным Дартом Вейдером, а также зашел на кофе в местную кофейню.
Зеленский посетил Львов
Зеленский посетил Львов
facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографии со своей прогулки Львовом во время рабочей поездки в город. Фотографии Глава государства обнародовал в Facebook.

"Хоть и недолго, но прекрасно прогулялись Городом Льва. Спасибо, львовяне!" - написал он.

Как видно на фотографиях, Зеленский во Львове фотографировался с местным Дартом Вейдером - персонажем известной киновселенной Звездных войн, а также зашел на кофе в местную кофейню.

 
Ранее сообщалось, что Зеленский представил нового главу Львовской ОГА. Президент начал рабочую поездку на западную Украину. Первым посетил Львов, Ужгород - на очереди.
 

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Теги: Львов, фото, прогулка, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
colavova    06.07.2019, 16:33
Оценка:  0
colavova
кроме Дарта Вейдера желающих фотографироваться не было?
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