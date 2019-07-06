Президент фотографировался с местным Дартом Вейдером, а также зашел на кофе в местную кофейню.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографии со своей прогулки Львовом во время рабочей поездки в город. Фотографии Глава государства обнародовал в Facebook.

"Хоть и недолго, но прекрасно прогулялись Городом Льва. Спасибо, львовяне!" - написал он.

Как видно на фотографиях, Зеленский во Львове фотографировался с местным Дартом Вейдером - персонажем известной киновселенной Звездных войн, а также зашел на кофе в местную кофейню.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский показал фото с прогулки Львовом

Ранее сообщалось, что Зеленский представил нового главу Львовской ОГА . Президент начал рабочую поездку на западную Украину. Первым посетил Львов, Ужгород - на очереди.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet