Кровавая месть: в Днепре мужчина натравил собаку на семью с ребенком

В результате конфликта напуганными остались несколько людей.

Возле светофора на 3-м массиве Победы в Днепре мужчина в ходе конфликта натравил собаку на семью с ребенком. Об этом в Facebook-сообществе Соборный район (ж/м Победа 1-6, Днепр) сообщил Александр Ткаченко.

Напавший пес выгуливался без поводка, - сообщил мужчина, на которого натравили собаку.

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По словам автора поста, хозяин собаки спустил своего пса с поводка прямо на его семью и собаку, за то что они ему не уступили дорогу к светофору.

Итог: покусанный мой далматин, который был на поводке!, испуганные жена и моя 11-ти летняя дочка! После того как эту псину от нас еле оттащили, он убежал во дворы вместе с ней! Человеческих жертв удалось избежать, - написал Александр Ткаченко.

Мужчина рассказал, что пострадал его далматинец скриншот

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В комментариях к этой истории очевидцы пишут, что хозяин собаки не натравливал на семью собаку, у нее просто треснул карабин, поэтому собака накинулась на людей. Кроме того, сам автор поста сообщил, что хозяин скандальной собаки связался с ним и они уже решают, каким образом уладить конфликт.

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