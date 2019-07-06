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В ОБСЕ отклонили поправку России в резолюцию по Донбассу и Крыму

Комментариев: 2
Россия просила убрать из резолюции слова о деоккупации Крыма. В ОБСЕ отклонили поправки РФ.
В ОБСЕ отклонили поправки России к резолюции по деоккупации Крыма
В ОБСЕ отклонили поправки России к резолюции по деоккупации Крыма
rbc.ua

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил поправку российской делегации, которая должна была бы исключить из текста резолюции по Восточной Украине и Крыму слова о деоккупации полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комитета ПА ОБСЕ.

Как сообщается, резолюция призывает прекратить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод крупнокалиберного вооружения и прекратить применение противопехотных мин.

Кроме того, в тексте резолюции требуется "обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей".

Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. По словам главы российской делегации Петра Толстого, данная формулировка указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".

Напомним, разведение сил и вооружения в Станице Луганской началось 26 июня. Тогда украинские подразделения под наблюдением наблюдателей ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольно-пропускного пункта Станица Луганская. 27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны сепаратистов.

Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Крым, донбасс, ОБСЕ, аннексия Крыма, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВыВсеВрети    06.07.2019, 18:03
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
где наша вшивая удмуртка?...аууу дырка начинай рвать перд....!...))))))))))
fkrfyfan    06.07.2019, 17:52
Оценка:  0
fkrfyfan
Так теперь ЗЕ хозяин Крыма?
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