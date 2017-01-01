Очередной "враг нации” сегодня был сбит с дистанции, - эксперт

Известный политический эксперт Кирилл Молчанов назвал современную избирательную кампанию грязной. Свое мнение он аргументировал на своей странице в Facebook.

Молчанов считает, что отказ ЦИК Кузьмину, Шарию и Клюеву выгоден команде Порошенко. Также эксперт намекает, что Центральная избирательная комиссия играет по-правилам пятого президента.

“ЦИКовская машина, запущенная технологами Порошенко набирает ход, потому что громкие скандалы с отменой регистрации «реваншистам» Клюеву и Шарию принесли команде Порошенко-Парубия всего 1.5-.2% Как раз на уровне статпогрешности. Приходится увеличивать обороты”, - пишет Молчанов.

Эксперт отметил, что проследить грязность избирательной кампании можно даже если не быть политиком и юристом и снова намекает на политсилу, которая пытается держаться на плаву.

“Это старается команда “европейских солидаристов”, которые пытаются удержаться в пуле партий, которые проходят в ВР. У “Петра Парубия” нет иного выхода, как мочить своих политических оппонентов, которые никогда не будут их союзниками. Более того, начнут свою деятельность в ВР с разоблачений коррупционных и военных преступлений “Свиноборонпрома”. А то, что отвечать они боятся говорит тот факт, что во время инаугурации Зеленского экс-главком спешно переводил в кеш свои движимые и недвижимые активы, заработанные на войне. Надо бы поинтересоваться насчет КАМАЗов, но те кто распространял подобные байки пять лет назад сегодня как раз рекомендуют партии ПЕС варианты раскола избирателей на “истинных патриотов” и сторонников “пятой колонны”. Которых, кстати, зарегистрировала ЦИК, подконтрольная бывшему гаранту. Зарегистрировали партию Шария? Допустили к выборам экс-главу АП Клюева? Все, значит возвращаются “папередники” и всем пора на майдан”, - пишет эксперт.

Молчанов акцентировал на том, что в ходе грязных политических игр страдают и журналисты, которых команда Порошенко часто обвиняют в нечестной игре. Эксперт также отметил, что ЦИК сегодня практически напрямую сотрудничает с Порошенко. И все эти скандалы с Клюевым, Шарием и Кузьминым являются частью игры.

“Сначала регистрируют “врагов нации”, потом под давлением широкой общественности снимают. Никто не скрывает своих связей с бывшим лидером: секретарь Центризбиркома так и говорит в прямом эфире - дайте пистолет и укажите в кого стрелять. Указания поступают по линии силовых структур, которые досылают пули в патронник ЦИК. Никого не смущает, что после откровенно политических заявлений “счетоводов” все решения государственного органа теряют статус объективных и независимых. ЦИК принимает откровенно заказные решения, что легко докажут в судах. Кстати, адвокаты Кузьмина и Клюева уже там. Нет сомнения, что их судебные процессы будут не просто иметь большой общественный резонанс, но и поставят вопрос ребром: как ЦИК, который откровенно обслуживает интересы уходящей власти, сможет честно посчитать голоса?” - добавил Молчанов.

Эксперт акцентировал на том, что Порошенко и его команда сегодня любыми способами, даже очень грязными, пытаются пройти в Раду. В противном случае на всех их ждет расплата за предыдущую каденцию их лидера.

Они начинают бояться расплаты, отсюда и все истерики по поводу возвращения “реваншистов”, срочное вытаскивание «налички» из рваных носков бывшего Главкома, избиение журналистов. Все более и более неотвратимым видится наказание за коррупционные и военные преступления без срока давности. Проще говоря, придется отвечать за то, что пять лет грабили Украину, жировали на войне, затерроризировали полстраны “армовиром”, - констатировал Молчанов.