“Слуга народа” обратилась в суд касательно повторной жеребьевки

Партия подала жалобу в Кассационный суд.

Партия “Слуга народа” подала в Кассационный суд жалобу на решение суда о проведении повторной жеребьевки партий за место в бюллетене. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Политическая партия Слуга Народу подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторном жеребьевки. Только так мы можем защитить права избирателей, - сообщили в пресс-службе.

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В “Слуге народа” уверены, что повторная жеребьевка может причинить много негативных последствий. Самое главное, что это может сорвать выборы в парламент, которые назначены 21 июля. Партия выделила несколько главных негативных последствий.

Искажения воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях. Невозможность перепечатки избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможности проведения голосования на внеочередных выборах 21 июля 2019. Безрезультатные и безвозвратные расходы средств Государственного бюджета Украины, средств избирательных фондов политических партий, - сообщили в Слуге народа".

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Напомним, Разумков предупредил о возможном срыве выборов из-за жеребьевки. Часть бюллетеней уже напечатана, и перепечатать их могут не успеть.