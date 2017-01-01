Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Слуга народа” обратилась в суд касательно повторной жеребьевки

Комментариев: 0
Партия подала жалобу в Кассационный суд.
"Слуга народа" обратилась в суд
"Слуга народа" обратилась в суд
facebook.com/sluganarodu.official

Партия “Слуга народа” подала в Кассационный суд жалобу на решение суда о проведении повторной жеребьевки партий за место в бюллетене. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Политическая партия Слуга Народу подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторном жеребьевки. Только так мы можем защитить права избирателей, - сообщили в пресс-службе.

Читай также: Разумков отказался комментировать сомнительных кандидатов в списке партии

В “Слуге народа” уверены, что повторная жеребьевка может причинить много негативных последствий. Самое главное, что это может сорвать выборы в парламент, которые назначены 21 июля. Партия выделила несколько главных негативных последствий.

Искажения воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях. Невозможность перепечатки избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможности проведения голосования на внеочередных выборах 21 июля 2019. Безрезультатные и безвозвратные расходы средств Государственного бюджета Украины, средств избирательных фондов политических партий, - сообщили в Слуге народа".

Читай также: "Творчеству судей нет границ": ЦИК обжалует решение о новой жеребьевке

Напомним, Разумков предупредил о возможном срыве выборов из-за жеребьевки. Часть бюллетеней уже напечатана, и перепечатать их могут не успеть.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Слуга народа, жеребьевка, ЦИК, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь