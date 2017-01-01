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Зеленский обещает "свою" прокуратуру после выборов

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После парламентских выборов президент пообещал "свою" прокуратуру и нормальные отношения с Нацполицией.
Президент пообещал подписать указ о борьбе с контрабандой
Президент пообещал подписать указ о борьбе с контрабандой
president.gov.ua

Через месяц после выборов в Верховную Раду Украины пропрезидентское большинство придет к власти, установит контроль над силовыми органами, что позволит преодолеть коррупцию и остановить контрабандные потоки на таможне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ужгород, передает УНН.

"После выборов в Верховную Раду мы никому ничего не оставим: у нас будет своя прокуратура, у нас будут нормальные отношения с Нацполицией. Поверьте мне, мы на это настроены, мы на это настроены. Поэтому я вам предлагаю начать работать как нормальные люди", - отметил Зеленский, обращаясь к чиновникам и таможенникам области.

По его словам, у всех чиновников и таможенников Закарпатья есть шанс исправиться в течение месяца, пока пройдут выборы и новые назначения.

"Потому что когда у нас будет прокуратура, после выборов в Верховную Раду, - а все понимают: будет, - и когда у нас будет большинство - и все это уже видят, она будет - будет поздно", - подчеркнул Глава государства.

При этом он пообещал в ближайший понедельник, 8 июля, подписать указ о борьбе с контрабандой.

Ранее сообщалось, что Зеленский повторно просит Раду уволить Луценко и Климкина. Глава государства просит депутатов безотлагательно рассмотреть отставку генпрокурора и главы МИД, а также назначение нового министра.

Луценко отреагировал на намерение Зеленского его уволить

 

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Теги: Выборы, прокуратура, выборы в Верховную Раду, Владимир Зеленский, выборы в Раду, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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