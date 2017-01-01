Убийство под Киевом: мужчина нанес жертве 24 ножевых ранения

В Киевской области мужчина нанес знакомому 24 ножевые ранения из-за неприязни. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Фастовская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как установило следствие, в января текущего года вечером 39-летний мужчина, действуя на почве неприязненных отношений, пришел к месту жительства потерпевшего. Тот отдыхал на кровати в одной из комнат дома.

"Действуя с прямым умыслом, направленным на причинение смерти другому человеку, обвиняемый подобрал в помещении дома нож и им нанес потерпевшему 24 удара в область головы и туловища, таким образом вызвав множественные раны лица, шеи и грудной клетки", - рассказали в прокуратуре

Чтобы быть уверенным, что он все-таки убил мужчину, злоумышленник еще нанес ему тупым предметом не менее двух ударов в голову.

"Вследствие причиненных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования обвиняемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершение указанного преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине изнасиловали и убили подростка. Девушка-подросток пропала в конце июня. Место убийства показал сам задержанный насильник.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet