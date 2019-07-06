В катакомбах под Одессой пропали четыре человека

Трое мужчин и женщина потерялись в Одесских катакомбах. Организуется добровольческая поисковая группа для поиска пропавших.

В одесских катакомбах потерялись четыре человека. Люди 5 июля спустились под землю в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области и в означенное время не вышли на поверхность. Об этом сообщил пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский.

ГСЧС просит помощи у специалистов - спелеологов, которые имеют опыт поисковых работ под землей.

"В частности, 6 июля в 13:20 от сотрудника ГУ ГСЧС поступила информация, о том, что группа неизвестных лиц - трое мужчин и женщина - спустились в катакомбы системы Центральная. В установленное контрольное время - в субботу в 09:00 - они на связь не вышли", - сообщил Покровский.

В настоящее время организуется добровольческая поисковая группа для поиска пропавших людей.

Напомним, под Одессой девятилетний мальчик провалился в катакомбы, катаясь на велосипеде по улице. Ребенок получил сотрясение мозга и ушибы.

В катакомбах Одессы произошел обвал, пострадал спелеолог

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