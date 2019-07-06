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ОП о контрабанде: Наверх больше заносить не надо

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Замглавы Офиса президента на совещании по контрабанде заявил, что "наверх больше заносить не надо, закончилось".
Зеленский провел совещание руководителей региональных таможен
Зеленский провел совещание руководителей региональных таможен

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук на совещании по проблемам контрабанды в Ужгороде подчеркнул, что ничего "наверх больше заносить не надо", и кардинально улучшить работу соответствующих органов. Об этом он сказал на совещании руководителей региональных таможен с участием президента Владимира Зеленского в субботу, 6 июля, в Ужгороде, передает Интерфакс-Украина.

"Объем контрабанды растёт из года в год, а на бумагах все хорошо. Это главные вопросы, которые нас сегодня интересуют. Мы приехали сюда сегодня и один из сигналов, который все вместе хотим до вас донести, что наверх больше заносить не надо, закончилось", - сказал он.

Президент Зеленский дополнил Гончарука словами: "Ты так сказал неоднозначно, что могут подумать, провозить надо, но нам не надо заносить. Нет, провозить не надо".

Гончарук отметил, что на недавней большой встрече с бизнесом в Киеве бизнесмены говорили, что контрабанда растет.

"Заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там брендовые вещи и все контрабанда. А берешь официальные документы у таможенников, пограничников, и все хорошо, и с каждым днем все более "эффективно" работают наши государственные органы", - указал он.

Президент также призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил нового главу Львовской ОГА. Президент начал рабочую поездку на западную Украину. Первым посетил Львов, Ужгород - на очереди.
 

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Теги: Таможня, Администрация Президента, увольнение, таможенная политика, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗовПрироды    06.07.2019, 19:04
Оценка:  0
ЗовПрироды
Заносить не надо, надо засылать на один всем известный кипрский оффшор
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