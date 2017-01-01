Полторак сменил главу оперативного командования Юг

Генерал-майор Игорь Палагнюк стал командующим оперативного командования Юг. Полторак уже представил его личному составу.

Министр обороны Степан Полторак назначил нового командующего оперативного командования Юг - генерал-майора Игоря Палагнюка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Полторак уже представил нового командующего личному составу.

В Минобороны рассказали, что Палагнюк прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ и является непосредственным участником боевых действий в Донбассе.

"Глава оборонного ведомства определил перспективные задачи вновь назначенному командующему в дальнейшей организации работы и службы как в местах постоянной дислокации, так и в ходе выполнения боевых задач на Востоке Украины", - сказано в сообщении.

Полторак также назначил нового командующего Сил логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского.

"Убежден: главным является то, что генерал Вишневский знает, какие проблемы есть в Силах логистики, так как он был командующим ОК "Юг", - отметил министр.

По его словам, у Вишневского есть опыт выполнения задач как на командных, так и штабных должностях.

Ранее сообщалось, что Рада не поддержала отставку министра обороны. Депутаты не поддержали предложение президента об увольнении Полторака. При этом министр ранее написали заявления на отставку.

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