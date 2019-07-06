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Туск и Зеленский посетят Донбасс

Комментариев: 3
Глава государства и президент Евросовета 7 июля посетят район проведения операции Объединенных сил.
Туск и Зеленский 7 июля посетят Луганскую область
Туск и Зеленский 7 июля посетят Луганскую область

Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, посетят Луганскую область накануне саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

8 июля в Киеве под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.

Ранее стало известно, кто приедет на саммит Украина-ЕС. На следующей неделе в Киев приедут Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини и Йоханнес Хан.

Отметим, 8 июля 2019 в Киеве состоится 21-й саммит Украина - ЕС - двустороннее мероприятие наивысшего политического уровня между Украиной и ЕС. 

 

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Теги: Украина-ЕС, Туск, донбасс, Дональд Туск, Луганская область, Владимир Зеленский, Саммит "Украина-ЕС", Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    06.07.2019, 20:39
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОТ ЭТОГО ЧТО ТО ИЗМЕНИТСЯ?
МЫШИНАЯ ВОЗНЯ.....
VSHIVANKA    06.07.2019, 20:52
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВСЕ ИДЕТ ОТЛИЧНО....)))
НИЧЕГО ПОСЛЕ ПОРОСЯТКО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, ТАК ДЕРЖАТЬ!!! ))))
Мыкола    06.07.2019, 20:17
Оценка:  +1
Мыкола
Ничего не решающие особы будут имитировать бурную деятельность и озабоченность состоянием дел в Донбассе ! Будет много слов, выражение озабоченности, призывов к России, но все это яйца выеденного не будет стоить!
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