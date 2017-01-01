ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации РФ Крыма

Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского моря.

Резолюция по милитаризации Российской Федерацией аннексированного Крыма, Черного и Азовского морей одобрена комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщил народный депутат Украины, заместитель члена постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Рефат Чубаров в Facebook.

"Резолюция ОБСЕ по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена", - сообщил Чубаров.

В то же время еще один народный депутат, заместитель члена постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Сергей Высоцкий добавил: "Только что политический комитет ПА ОБСЕ поддержал принятие украинской резолюции "Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной автономной республики Крым, города Севастополя, Черного и Азовского морей. 54 парламентария поддержали нас. Против были только 5 россиян и один итальянец".

"Дальше - рассмотрение резолюции на пленарном заседании в понедельник", - написал он.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ отклонили поправку России в резолюцию по Донбассу и Крыму. Россия просила убрать из резолюции слова о деоккупации Крыма.

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