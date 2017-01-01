В Винницкой области массово гибнет рыба
Мор рыбы в городе Бершадь начался около недели назад и продолжается до сих пор. Местные страдают от смрада.
В реке Дохно города Бершадь в Винницкой области массово гибнет рыба. Об экологической катастрофе Корреспондент.net сообщил очевидец.
По его словам, массовый мор рыбы начался около недели назад и продолжается до сих пор.
"Берега все в дохлой рыбе. Стоит смрад, никто ничего не делает", - добавил очевидец.
Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области массово гибнет рыба
Напомним, в озере в Киеве массово гибла рыба. Недавно на этих ставках на Теремках-II произошло массовое отравление уток. Тогда погибли сотни птиц.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент