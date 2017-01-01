Под Одессой нашли потерявшихся в катакомбах людей

Поисковики нашли потерявшихся в катакомбах людей. Под землей заблудились пятеро человек, а не четверо, как сообщалось ранее.

На Одесчине поисковики нашли потерявшихся в катакомбах людей centralhotel.od.ua

Поисковая группа нашла людей, потерявшихся в катакомбах в Одесской области. Об этом сообщил пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский, передает Униан.

Группа людей, спустившихся под землю в селе Холодная Балка Беляевского района, уже обнаружена. По уточненным данным, в указанной группе было пятеро человек, а не четверо, как сообщалось ранее.

"Людей нашли, все живы. Как оказалось, их было 5, а не 4", - отметил Покровский.

В частности, было четверо мужчин (в возрасте 23-50 лет) и 38-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что в катакомбах под Одессой пропали четыре человека.

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