В Украине объявлено штормовое предупреждение

7 июля в Украине ожидаются сильные дожди и грозы, местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В большинстве областей Украины ожидаются сильные дожди и грозы Getty Images



Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, ухудшится, местами ожидаются грозы, значительные дожди и шквалы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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