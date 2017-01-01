В Украине объявлено штормовое предупреждение
7 июля в Украине ожидаются сильные дожди и грозы, местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, ухудшится, местами ожидаются грозы, значительные дожди и шквалы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, 7 июля в отдельных регионах страны сохранится высокий уровень пожарной опасности.
Погода на неделю: от 17 до 35 градусов
Напомним, на этой неделе в Украине из-за непогоды ветер ламал деревья, были обесточены сотни населенных пунктов.
Погода на неделю: от 17 до 35 градусов
Напомним, на этой неделе в Украине из-за непогоды ветер ламал деревья, были обесточены сотни населенных пунктов.
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