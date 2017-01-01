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В Украине объявлено штормовое предупреждение

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7 июля в Украине ожидаются сильные дожди и грозы, местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
В большинстве областей Украины ожидаются сильные дожди и грозы
В большинстве областей Украины ожидаются сильные дожди и грозы
Getty Images

Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, ухудшится, местами ожидаются грозы, значительные дожди и шквалы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 
 
"По данным Укргидрометцентра, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
 
По данным спасателей, 7 июля в отдельных регионах страны сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Погода на неделю: от 17 до 35 градусов

Напомним, на этой неделе в Украине из-за непогоды ветер ламал деревья, были обесточены сотни населенных пунктов.

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Теги: непогода, погода в Украине, погода Украина, штормовое предупреждение
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Источник: korrespondent.net

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