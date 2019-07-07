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На Донбассе за сутки пострадали пять бойцов ВСУ

Комментариев: 5
Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, были уничтожены три сепаратиста.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 6 июля, 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Восемь раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один украинский военный был ранен, еще четверо получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 7 июля.

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Так, враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, зенитные установки, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались вблизи населенных пунктов Широкино, Лебединское, Марьинка, Павлополь, Богдановка, Водяное, Гнутово, Старогнатовка, Пищевик, Красногоровка, хутор Вильный, Новотошковское, Новолуганское, Зайцево, Новгородское, Пивденное, Светлодарск и Шумы.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, были уничтожены три сепаратиста.

Напомним, за сутки 5 июля сепаратисты 29 раз обстреляли позиции ВСУ, 12 раз применив запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Тогда пострадали шесть бойцов ВСУ.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, пострадавшие, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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andy55524    07.07.2019, 09:21
Оценка:  +1
andy55524
Слава бойцам, гадину кацапскую необходимо душить!!!
farfalle    07.07.2019, 09:12
Оценка:  -3
farfalle
Так все-таки сепаратисты? Не российские войска? Даже разведка СБУ может говорить правду
VSHIVANKA    07.07.2019, 09:05
Оценка:  -1
VSHIVANKA
Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь по националистам из подразделения "Азов". Два человека с ранениями направлены в госпиталь.

Инциденту предшествовал конфликт, возникший на почве идеологических разногласий. Автомат в качестве аргумента использовал некий Елистаров
VSHIVANKA    07.07.2019, 09:07
Оценка:  -2
VSHIVANKA
военнослужащий второго батальона 30 бригады ВСУ. Рядовому не понравилось то, что ему сказал националист, выполняющий задачи в районе Новолуганского.
Днем ранее в ходе другого конфликта был застрелен военнослужащий первого батальона 54 бригады ВСУ. Конфликт возник между сослуживцами в процессе пьянки
andy55524    07.07.2019, 09:19
Оценка:  +1
andy55524
нах иди...
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