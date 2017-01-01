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В Одессе показали два новых катера для военных

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На церемонию прибыл президент Зеленский.
Церемония ко Дню ВМС Украины
Церемония ко Дню ВМС Украины
dumskaya.net

В Одессе во время торжеств по случаю Дня ВМС Украины показали два новых десантно-штурмовых катера проекта 58503 («Кентавр»).

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Как сообщает Радио Свобода, оба судна были спущены на воду на киевском судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском». Они оборудованы реактивной системой залпового огня и боевыми модулями. Несколько месяцев назад катера прибыли в Одессу, и с того времени проходят государственные испытания. После их завершения суда должны быть переданы морской пехоте.

В чествование памяти погибших морпехов – старшего прапорщика Александра Яхновского и младшего сержанта Сергея Сонько, и по просьбе местных громад, откуда родом погибшие, указанные суда получили названия «Малин» и «Станислав».

Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также родные 24 пленных моряков. Кроме того, минутой молчания почтили погибших недавно водителя и санитарного инструктора морской пехоты Сергея Майбороду и Ирину Шевченко.

Напомним. ранее Зеленский рассказал, каким будет флот Украины.

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Теги: Зеленский, Одесса, катеры
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