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В Одессе взяли в заложницы сотрудницу кредитного учреждения

Комментариев: 1
Со злоумышленником ведутся переговоры. На месте работают сотрудники полиции, включая высшее начальство.
Полиция работает на месте захвата заложницы
Полиция работает на месте захвата заложницы
Думская

Утром в воскресенье в Одессе неизвестный захватил в заложницы сотрудницу кредитного учреждения, расположенного на улице Черноморского Казачества. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 7 июля.

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Введен план Гром. Здание оцеплено. На месте работают сотрудники полиции, включая высшее начальство.

Указано, что со злоумышленником ведутся переговоры.

Местное издание Думская сообщает со ссылкой на очевидцев, что речь об учреждении Готивочка.

Ранее в Мелитополе сотрудники полиции освободили сотрудницу Национальной лотереи, которую должник приковал к себе наручниками и угрожал сжечь.

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Теги: Одесса, фото, полиция, заложники, заложница, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SEMPENTY    07.07.2019, 13:07
Оценка:  0
SEMPENTY
По человечески я этого мужика понимаю. Наши банки настолько озверели со своими кредитами, что их надо не просто стрелять, их надо жечь напалмом.
Туземун    07.07.2019, 14:08
Оценка:  0
Туземун
Нужно наказывать тех, кто приходит выбивать долги.... если они угрожают, расклеивают ваши фото с надписью мошенник.. и т.д. Этих животных нужно отстреливать, натравливать на них собак, кошек и других достойных животных..
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