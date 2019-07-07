В Одессе взяли в заложницы сотрудницу кредитного учреждения

Со злоумышленником ведутся переговоры. На месте работают сотрудники полиции, включая высшее начальство.

Утром в воскресенье в Одессе неизвестный захватил в заложницы сотрудницу кредитного учреждения, расположенного на улице Черноморского Казачества. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 7 июля.

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Введен план Гром. Здание оцеплено. На месте работают сотрудники полиции, включая высшее начальство.

Указано, что со злоумышленником ведутся переговоры.

Местное издание Думская сообщает со ссылкой на очевидцев, что речь об учреждении Готивочка.

Ранее в Мелитополе сотрудники полиции освободили сотрудницу Национальной лотереи, которую должник приковал к себе наручниками и угрожал сжечь.