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Во Львове инкассаторов ограбили на 300 тысяч – СМИ

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Злоумышленники выбили в инкассаторском автомобиле стекло, когда тот остановился на светофоре.
Полиция ведет поиск злоумышленников
Полиция ведет поиск злоумышленников
ГолосUA

Во Львове совершено нападение на инкассаторский автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию из правоохранительных органов в воскресенье, 7 июля.

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Предварительно установлено, что злоумышленники выбили в инкассаторском автомобиле стекло, когда тот остановился на светофоре. Также один из нападавших распылил водителю в лицо неизвестное вещество и забрал из автомобиля сумку с деньгами.

Отмечается, что сумма ущерба превышает 300 тысяч гривен. Полиция начала расследование по статье о разбое (ст.187 УК Украины).

Ранее стало известно, что в Одессе взята в заложницы сотрудница кредитного учреждения. Полицейские ведут переговоры со злоумышленником.

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Теги: Львов, ограбление, инкассаторы, нападение, нападения на инкассаторов, грабители
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Источник: korrespondent.net

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