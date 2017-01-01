Во Львове инкассаторов ограбили на 300 тысяч – СМИ

Злоумышленники выбили в инкассаторском автомобиле стекло, когда тот остановился на светофоре.

Во Львове совершено нападение на инкассаторский автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию из правоохранительных органов в воскресенье, 7 июля.

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Предварительно установлено, что злоумышленники выбили в инкассаторском автомобиле стекло, когда тот остановился на светофоре. Также один из нападавших распылил водителю в лицо неизвестное вещество и забрал из автомобиля сумку с деньгами.

Отмечается, что сумма ущерба превышает 300 тысяч гривен. Полиция начала расследование по статье о разбое (ст.187 УК Украины).

Ранее стало известно, что в Одессе взята в заложницы сотрудница кредитного учреждения. Полицейские ведут переговоры со злоумышленником.