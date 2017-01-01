На Днепропетровщине спасатели выловили змею в жилом доме

Змею ловили пятеро спасателей.

Вечером 6 июля в Службу спасения обратились жильцы дома в селе Грушевато-Криничная Синельниковского района, куда попала змея. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Змея влезла в дом dp.dsns.gov.ua

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Пятеро спасателей отправились на помощь, С помощью специального инструмента для отлова змей, они выловили пресмыкающееся длиной 0,6 м.

Змею вывезли за пределы населенного пункта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве змея забралась в квартиру и сожрала домашнего питомца.