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Украинский автобус попал в ДТП в Польше

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11 человек были доставлены в больницы, их травмы не являются серьезными, 5 пострадавших уже покинули медучреждения.
Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке, сообщает TVN24.
 

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Прибыв в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей.
 
11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными. 5 пострадавших уже покинули медучреждения.
 
 
Инцидент произошел около 6 утра. Водитель был трезв. В автобусе находилось 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.
 

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На место происшествия прибыл транспорт, который отвез украинских граждан в Ольшанце, откуда они должны были продолжить путешествие другим автобусом.
 
Напомним, что в Силезском воеводстве Польши обнаружена незаконная фабрика по производству сигарет, правоохранители задержали двух поляков и 12 граждан Украины.
 
 

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Теги: Польша, ДТП, украинцы
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Источник: korrespondent.net

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