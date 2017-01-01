Появилось видео освобождения заложниц в Одессе

Видео опубликовал Антон Геращенко.

Нардеп Антон Геращенко опубликовал видео освобождения заложниц в одном из кредитных учреждений в Одессе.

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“Образцовая работа спецназа Национальной полициями КОРД по освобождению двух женщин сотрудниц Одесского ломбарда, захваченных сегодня утром в заложницы неадекватным гражданином. Женщинам работницам ломбарда оказывается медицинская и психологическая помощь. Правонарушителя ждёт суд, следственный изолятор и длительный срок лишения свободы“, - написал Геращенко.

Как передает Думская, после трех часов переговоров состоялся штурм здания. Оказалось, что в заложниках удерживали двоих девушек. Их вывели из здания и посадили в скорую помощь. Они серьезно не пострадали.

Неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка. Террорист требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.

Задержанный www.facebook.com

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе взяли в заложницы сотрудницу кредитного учреждения.