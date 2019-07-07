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Зеленский не знает о связях будущего главы Одесской ОГА с сепаратистами

Комментариев: 1
Президент Украины попросил предоставить ему соответствующие доказательства.

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Президент Владимир Зеленский может назначить председателя Одесской областной государственной администрации через неделю.
 
"Через неделю", - ответил глава государства на вопрос журналистов в Одессе, когда планирует назначить губернатора.
 
 
Зеленский также заявил, что не знает о связях предложенного президентом и одобренного Кабмином кандидата на пост главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова с председателем партии Родина, беглым сепаратистом Игорем Марковым.
 

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"Нет никаких связей. Давайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал он.
 
Напомним, что против назначения Андрейчикова в Одессе уже проводили акции протеста.
 
В субботу, 6 июля, Зеленский назначил Игоря Бондаренко новым председателем Закарпатской областной государственной администрации. Губернатором Львовской области президент назначил Маркияна Мальского. 
 

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Теги: Губернатор, Одесская область, Владимир Зеленский, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    07.07.2019, 17:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А что он вообще знает?
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