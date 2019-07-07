Зеленский не знает о связях будущего главы Одесской ОГА с сепаратистами
Президент Украины попросил предоставить ему соответствующие доказательства.
Читай также: Зеленский уехал в Одесскую и Луганскую областиПрезидент Владимир Зеленский может назначить председателя Одесской областной государственной администрации через неделю.
"Через неделю", - ответил глава государства на вопрос журналистов в Одессе, когда планирует назначить губернатора.
Зеленский также заявил, что не знает о связях предложенного президентом и одобренного Кабмином кандидата на пост главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова с председателем партии Родина, беглым сепаратистом Игорем Марковым.
Читай также: Зеленский рассказал, каким будет флот Украины"Нет никаких связей. Давайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал он.
Напомним, что против назначения Андрейчикова в Одессе уже проводили акции протеста.
В субботу, 6 июля, Зеленский назначил Игоря Бондаренко новым председателем Закарпатской областной государственной администрации. Губернатором Львовской области президент назначил Маркияна Мальского.
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