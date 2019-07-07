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Гордон подал в суд на журналистку, требует миллион

Комментариев: 5
Интересы журналистки 5 канала Янины Соколовой будет представлять российский адвокат Илья Новиков.
Журналист Дмитрий Гордон подал в суд на свою коллегу Янину Соколову за интервью с лидером партии 5.10 Геннадием Балашовым в ее проекте Рандеву, которое состоялось в марте.
 

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"Дмитрий Гордон подал в суд на меня и мой продукт Рандеву, который выходит на 5 канале. Мы — второй ответчик в иске. После господина Балашова. Класс… Цена вопроса: 1 миллион гривен. Причина: посягательство на его честь и достоинство, деловую репутацию и т. д.", — cообщила Соколова на своей странице в Facebook.
 
 
По мнению журналистки, причиной подачи иска мог стать момент, когда Балашов зявил, что Гордон и кандидат в депутаты Игор Смешко - проекты политика Виктора Медведчука и работают в одной команде на пользу кума Путина.
 
 

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"Акцентирую: это было сказано ртом господина Балашова. Не мной, не в сопроводительной начитке. А именно гостем. Конфликт между господином Балашовым и господином Гордоном — давняя история. И пусть дерутся, это их право. У меня только один вопрос… При чем тут я? Мой продукт и канал, который его размещает? Хочу напомнить. Мы живем в демократической стране, не в КНДР или РФ. У нас есть свобода слова… в Конституции закреплена", — подчеркнула Соколова.
 
Напомним, украинская телеведущая Янина Соколова призналась, что семь месяцев назад узнала, что у нее рак и за это время поборола недуг. 
 

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Теги: суд, Журналисты, иск, Геннадий Балашов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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СумноЗаУкраїну    07.07.2019, 18:29
Оценка:  -1
СумноЗаУкраїну
Яніна Скотолова та Дмитро Гондoн варті один одного,бо ці обидві тварюки разом працюють на Путіна.
НочьБобра    07.07.2019, 18:35
Оценка:  -1
НочьБобра
Да шо вы такое говорите на вашей москве
СумноЗаУкраїну    07.07.2019, 18:39
Оценка:  -1
СумноЗаУкраїну
Стара,зміни платівку.Твоя методичка застаріла ще у 2015-му році.Казкам про"москву"вже не вірять навіть ті хто лизав дупу твоєму бухому хазяїну Педрику ще пару років тому.)))
толян04    07.07.2019, 18:04
Оценка:  +1
толян04
штопанный гардон такой штопанный.
НочьБобра    07.07.2019, 17:56
Оценка:  -1
НочьБобра
А шо, у проверенного электроникой есть какая то честь и достоинство ?
Ira0956    07.07.2019, 17:54
Оценка:  +1
Ira0956
Пізда блиЗе!нько
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