Гордон подал в суд на журналистку, требует миллион
Интересы журналистки 5 канала Янины Соколовой будет представлять российский адвокат Илья Новиков.
Журналист Дмитрий Гордон подал в суд на свою коллегу Янину Соколову за интервью с лидером партии 5.10 Геннадием Балашовым в ее проекте Рандеву, которое состоялось в марте.
Читай также: Яценюк заявил, что Украина потеряла Крым из-за скидок на газ"Дмитрий Гордон подал в суд на меня и мой продукт Рандеву, который выходит на 5 канале. Мы — второй ответчик в иске. После господина Балашова. Класс… Цена вопроса: 1 миллион гривен. Причина: посягательство на его честь и достоинство, деловую репутацию и т. д.", — cообщила Соколова на своей странице в Facebook.
По мнению журналистки, причиной подачи иска мог стать момент, когда Балашов зявил, что Гордон и кандидат в депутаты Игор Смешко - проекты политика Виктора Медведчука и работают в одной команде на пользу кума Путина.
Читай также: "Это ваши списки, и вы по ним живете" - Богдан о "закрытых" списках в Раду"Акцентирую: это было сказано ртом господина Балашова. Не мной, не в сопроводительной начитке. А именно гостем. Конфликт между господином Балашовым и господином Гордоном — давняя история. И пусть дерутся, это их право. У меня только один вопрос… При чем тут я? Мой продукт и канал, который его размещает? Хочу напомнить. Мы живем в демократической стране, не в КНДР или РФ. У нас есть свобода слова… в Конституции закреплена", — подчеркнула Соколова.
Напомним, украинская телеведущая Янина Соколова призналась, что семь месяцев назад узнала, что у нее рак и за это время поборола недуг.
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