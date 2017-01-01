Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Медведчук признался в частых встречах с Путиным

Комментариев: 0
Медведчук рассказал, как ему удалось уговорить президента РФ стать крестным отцом его младшей дочки Дарьи.
Медведчук - кум Владимира Путина
Медведчук - кум Владимира Путина
Корреспондент
 
Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь, лидер общественного движения Украинский выбор - право народа Виктор Медведчук рассказал о своем первом знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным и их "тесных отношениях". 
 
В эфире телеканала Россия 1 Медведчук заявил, что знает Путина с начала 2000-х годов, пишет РБК.
 
По его словам, на момент знакомства он занимал должность замглавы Верховной Рады Украины, а Путин уже был президентом. 
 
"На одном из официальных мероприятий (нас представили друг другу)", - сообщил Медведчук.
 
Более частые встречи с Путиным начались уже после того, как его назначили главой АП, добавил он. 
 
Отвечая на вопрос, как Медведчуку и Оксане Марченко (супруга Медведчука) удалось уговорить Путина стать крестным отцом младшей дочки Дарьи, он отметил, что в этом большая заслуга его супруги: именно она попросила "обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу". 
 
По словам Медведчука, его дочь "видит своего родственника". Как часто это происходит, Медведчук не уточнил.
 
Напомним, что в конце июня кум Владимира Путина Виктор Медведчук договорился с сепаратистами об освобождении четырех пленных. 28 июня они вернулись в Киев. 
 
Президент Владимир Зеленский упрекнул Медведчука в том, что тот вспоминает о военнопленных в России и на оккупированных территориях всего за несколько недель до выборов.
 
Медведчук ведет переговоры об освобождении пленных украинцев с российской стороной и представителями ОРДЛО. По его словам -  "по личной инициативе". Также он заявляет, что занимается этим с 2014 года и намерен "продолжать работу по одностороннему освобождению удерживаемых в ОРДЛО и РФ украинцев".
 
27 июня под Офисом президента Владимира Зеленского провели акцию националистические силы с требованием ответить "Кто такой Медведчук?". 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-Россия, Путин, Виктор Медведчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь