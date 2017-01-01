Медведчук признался в частых встречах с Путиным

Медведчук рассказал, как ему удалось уговорить президента РФ стать крестным отцом его младшей дочки Дарьи.

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь, лидер общественного движения Украинский выбор - право народа Виктор Медведчук рассказал о своем первом знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным и их "тесных отношениях".

В эфире телеканала Россия 1 Медведчук заявил, что знает Путина с начала 2000-х годов, пишет РБК.

По его словам, на момент знакомства он занимал должность замглавы Верховной Рады Украины, а Путин уже был президентом.

"На одном из официальных мероприятий (нас представили друг другу)", - сообщил Медведчук.

Более частые встречи с Путиным начались уже после того, как его назначили главой АП, добавил он.

Отвечая на вопрос, как Медведчуку и Оксане Марченко (супруга Медведчука) удалось уговорить Путина стать крестным отцом младшей дочки Дарьи, он отметил, что в этом большая заслуга его супруги: именно она попросила "обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу".

По словам Медведчука, его дочь "видит своего родственника". Как часто это происходит, Медведчук не уточнил.

Напомним, что в конце июня кум Владимира Путина Виктор Медведчук договорился с сепаратистами об освобождении четырех пленных. 28 июня они вернулись в Киев.