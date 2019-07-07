Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

Зеленскому и Туску представили результаты работы групп разминирования, которые продемонстрировали доказательства российской агрессии в виде остатков вражеских боеприпасов, которые были найдены пиротехническими группами.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской, сообщает штаб ООС в Facebook.

Во время визита президентов Украины и Европейского Совета сопровождал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский, а также председатель Государственной пограничной службы Сергей Дайненко.